Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетик Клуб — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тен Хаг: надо бороться, пятое место может давать путёвку в ЛЧ, мы прогрессируем

Тен Хаг: надо бороться, пятое место может давать путёвку в ЛЧ, мы прогрессируем
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о шансах своей команды на попадание в розыгрыш Лиги чемпионов — 2024/2025.

«Попадание в Лигу чемпионов? Всё может быстро измениться. Нас ждёт очередной финал в матче с «Эвертоном», мы постараемся подобраться поближе к зоне ЛЧ. Мы должны стремиться к этому. Необходимо выигрывать свои матчи.

Пятая строчка тоже может давать путёвку в Лигу чемпионов, так что за неё надо бороться. В этом году мы по-настоящему прогрессируем, и нам нужно отыграть некоторое количество очков. В АПЛ каждый может обыграть каждого», – приводит слова тен Хага Daily Mail.

«Манчестер Юнайтед» заработал 44 очка и расположился на шестой строчке в турнирной таблице АПЛ. Отставание манкунианцев от зоны Лиги чемпионов — 11 баллов.

Материалы по теме
«МЮ» хорошо выступил, мы могли выиграть». Тен Хаг — о поражении от «Ман Сити»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android