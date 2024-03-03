Тен Хаг: надо бороться, пятое место может давать путёвку в ЛЧ, мы прогрессируем

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о шансах своей команды на попадание в розыгрыш Лиги чемпионов — 2024/2025.

«Попадание в Лигу чемпионов? Всё может быстро измениться. Нас ждёт очередной финал в матче с «Эвертоном», мы постараемся подобраться поближе к зоне ЛЧ. Мы должны стремиться к этому. Необходимо выигрывать свои матчи.

Пятая строчка тоже может давать путёвку в Лигу чемпионов, так что за неё надо бороться. В этом году мы по-настоящему прогрессируем, и нам нужно отыграть некоторое количество очков. В АПЛ каждый может обыграть каждого», – приводит слова тен Хага Daily Mail.

«Манчестер Юнайтед» заработал 44 очка и расположился на шестой строчке в турнирной таблице АПЛ. Отставание манкунианцев от зоны Лиги чемпионов — 11 баллов.