Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Бавария» может уволить Томаса Тухеля посреди сезона

«Бавария» может уволить Томаса Тухеля посреди сезона
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель может уже в скором времени покинуть мюнхенскую команду.

Как сообщает Kicker, будущее немецкого специалиста зависит от ответного матча с «Лацио» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Если мюнхенцы вылетят из Лиги чемпионов, Тухель точно покинет пост главного тренера. Ожидается, что владельцы «Баварии» будут готовы к смене тренера до конца сезона.

Тухель возглавляет «Баварию» с марта прошлого года. Тогда немецкий специалист неожиданно сменил на этом посту соотечественника Юлиана Нагельсмана. Тухель выиграл с мюнхенцами Бундеслигу в сезоне-2022/2023. Контракт, который рассчитан до июня 2025 года, будет расторгнут уже этим летом.

После 24 туров чемпионата Германии «Бавария» набрала 54 очка и занимает второе место, отставая от лидирующего «Байера» на 10 очков.

Материалы по теме
«Баварию» может возглавить Арне Слот — Abendzeitung-Muenchen

Футболистка «Баварии» забыла надеть шорты перед матчем:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android