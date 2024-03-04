«Бавария» может уволить Томаса Тухеля посреди сезона

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель может уже в скором времени покинуть мюнхенскую команду.

Как сообщает Kicker, будущее немецкого специалиста зависит от ответного матча с «Лацио» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Если мюнхенцы вылетят из Лиги чемпионов, Тухель точно покинет пост главного тренера. Ожидается, что владельцы «Баварии» будут готовы к смене тренера до конца сезона.

Тухель возглавляет «Баварию» с марта прошлого года. Тогда немецкий специалист неожиданно сменил на этом посту соотечественника Юлиана Нагельсмана. Тухель выиграл с мюнхенцами Бундеслигу в сезоне-2022/2023. Контракт, который рассчитан до июня 2025 года, будет расторгнут уже этим летом.

После 24 туров чемпионата Германии «Бавария» набрала 54 очка и занимает второе место, отставая от лидирующего «Байера» на 10 очков.

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