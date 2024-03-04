Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Голкипер «Реала» Лунин отреагировал на скандал в концовке матча с «Валенсией»

Голкипер «Реала» Лунин отреагировал на скандал в концовке матча с «Валенсией»
Аудио-версия:
Комментарии

Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин прокомментировал ничью с «Валенсией» (2:2) в матче 22-го тура Ла Лиги.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

«Несмотря на все препятствия мы идём до конца», – написал Лунин на своей странице в одной из социальных сетей. Напомним, Лунин в этом матче сделал три сейва.

Напомним, в компенсированное ко второму тайму время на 99-й минуте полузащитник «Реала» Беллингем забил гол с передачи Браима Диаса, но главный судья Хесус Хиль Мансано не засчитал его, дав свисток о завершении матча за несколько секунд до этого во время подачи в штрафную «Валенсии».

После этого футболисты «Реала» окружили Хиля Мансано и начали с ним спорить. За агрессивное поведение судья показал Беллингему красную карточку.

Материалы по теме
Анчелотти рассказал, планирует ли «Реал» продление контракта с Васкесом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android