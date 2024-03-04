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Морено: не ощущаю давления из-за 16-го места «Сочи». Его ощущал папа, работая в такси

Морено: не ощущаю давления из-за 16-го места «Сочи». Его ощущал папа, работая в такси
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Испанский главный тренер «Сочи» Роберт Морено Гонсалес высказался о давлении из-за последнего места своей команды в турнирной таблице РПЛ.

«Не ощущаю давления из-за того, что «Сочи» идёт на последнем месте в РПЛ. Быть тренером – привилегия, как и быть игроком. У нас есть возможность дарить счастье другим людям. Это главное в нашей работе. Когда игроки видят, что другие люди счастливы благодаря им – это прекрасное чувство. Поэтому мы будем делать работу на максимум. Впереди 12 финалов, где нам надо победить. А что касается давления – его ощущал мой папа, когда работал таксистом по 14 часов в день, чтобы моя семья могла жить от месяца к месяцу. Вот это – давление», — сказал Морено в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

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