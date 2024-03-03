«Байер» одержал очередную победу в Бундеслиге и оторвался от «Баварии» на 10 очков

Завершился матч 24-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Кёльн» и «Байер». Команды играли на стадионе «Райн-Энерги» в Кёльне (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Тобиасом Штилером. Стартовый свисток прозвучал в 17:30 мск. «Байеру» удалось одержать уверенную победу со счётом 2:0.

Леверкузенцы вышли вперёд в конце первого тайма. На 38-й минуте голом отметился фланговый защитник Жереми Фримпонг. На 73-й минуте «аспириновым» удалось развить успех. Во второй раз ворота «Кёльна» поразил ещё один игрок обороны — Алехандро Гримальдо. В итоге — 2:0.

«Байер» занимает первое место в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2023/2024. Команда набрала 64 очка за 24 матча. Отрыв леверкузенцев от идущей второй «Баварии» — 10 баллов. «Кёльн», в свою очередь, находится на 16-й строчке, заработав 17 очков.