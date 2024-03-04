Экс-тренер «Барсы» и сборной Испании Морено рассказал, почему согласился возглавить «Сочи»

Испанский главный тренер «Сочи» Роберт Морено Гонсалес, ранее работавший в сборной Испании и «Барселоне», объяснил, почему согласился возглавить аутсайдера РПЛ.

«Мне сразу показался вариант с «Сочи» интересным. Мы хорошо поговорили со спортивным директором ― Андреем Орловым. Я попросил пять-шесть дней на раздумье и на изучение команды и лиги, потому что к тому моменту я уже три года не смотрел РПЛ. Потом переговоры продвинулись – и я увидел, как клуб во мне заинтересован. Это стало ключевым в принятии решения. Из всех вариантов, которые у меня были, самую большую заинтересованность я почувствовал от «Сочи», — сказал Роберт Морено в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.