Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Осасуна — Депортиво Алавес. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-тренер «Барсы» и сборной Испании Морено рассказал, почему согласился возглавить «Сочи»

Экс-тренер «Барсы» и сборной Испании Морено рассказал, почему согласился возглавить «Сочи»
Комментарии

Испанский главный тренер «Сочи» Роберт Морено Гонсалес, ранее работавший в сборной Испании и «Барселоне», объяснил, почему согласился возглавить аутсайдера РПЛ.

«Мне сразу показался вариант с «Сочи» интересным. Мы хорошо поговорили со спортивным директором ― Андреем Орловым. Я попросил пять-шесть дней на раздумье и на изучение команды и лиги, потому что к тому моменту я уже три года не смотрел РПЛ. Потом переговоры продвинулись – и я увидел, как клуб во мне заинтересован. Это стало ключевым в принятии решения. Из всех вариантов, которые у меня были, самую большую заинтересованность я почувствовал от «Сочи», — сказал Роберт Морено в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Материалы по теме
«Между работой в «Барсе» и «Сочи» разницы нет». Первое большое интервью с Морено в России
Эксклюзив
«Между работой в «Барсе» и «Сочи» разницы нет». Первое большое интервью с Морено в России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android