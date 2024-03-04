Врач «Динамо» Родионов рассказал, когда защитник Бессмертный приступит к тренировкам

Главный врач «Динамо» Александр Родионов сообщил, что защитник бело-голубых Станислав Бессмертный приступит к тренировкам в общей группе в апреле.

«Со среды Стас начинает активную фазу восстановления. Операция прошла успешно, спасибо врачам, которые её делали. Всё хорошо, установлена пластина. Он себя чувствует великолепно. После паузы, в апреле, он вернётся в общую группу», — приводит слова Родионова «Матч ТВ».

Напомним, в середине февраля стало известно, что Бессмертный, получивший перелом ключицы в товарищеском матче с «Елимаем», был прооперирован. В нынешнем сезоне Станислав провёл 13 матчей с учётом всех соревнований, забил один гол и сделал одну результативную передачу. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского футболиста в € 400 тыс. Действующий контракт Станислава с «Динамо» рассчитан до лета 2026 года.