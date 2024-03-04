Агент Баринова: поступает множество звонков по Дмитрию, в первую очередь из Турции

Футбольный агент Павел Банатин, представляющий интересы капитана «Локомотива» Дмитрия Баринова, рассказал о предложениях, поступающих по игроку, а также высказался об игре полузащитника за железнодорожников.

«Предложения в первую очередь поступают в клуб. Что касается меня как представителя футболиста, то идёт постоянное общение на уровне агентов, селекционеров, посредников, звонков, конечно, поступает множество с разными вариантами, в первую очередь сейчас они касаются Турции.

Но на данный момент Дмитрий — футболист «Локомотива». Игра с «Динамо», несмотря на результат, показала, что Дима настоящий лидер, он бьётся за команду на каждом участке поля. Жаль, что команда не в полной мере поддержала его порыв выгрызать каждый кусок поля. Будущее Баринова связано с «Локомотивом»? На данный момент да, целиком и полностью», — приводит слова Банатина «РБ Спорт».

Напомним, Баринов является воспитанником академии московского «Локомотива». В нынешнем сезоне 27-летний полузащитник принял участие в 21 матче железнодорожников во всех турнирах, в которых забил один гол. Действующее соглашение Дмитрия с клубом рассчитано до лета 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 8 млн.