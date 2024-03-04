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Дьяков: матч с «Локомотивом» был показателем, что для «Динамо» чемпионство недалеко

Дьяков: матч с «Локомотивом» был показателем, что для «Динамо» чемпионство недалеко
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Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков высказался по итогам игры 19-го тура Российской Премьер-Лиги между бело-голубыми и «Локомотивом» (2:1).

«Хорошо, что «Динамо» победило. Самое главное, что тур сложился для них — «Зенит» и «Краснодар» потеряли очки. «Динамо» сократило отставание. Они вклинились в борьбу за чемпионство. Все возможности для этого есть. Матч с «Локомотивом» был показателем. Было важно хорошо начать после паузы.

Я говорил, что «Динамо» надо рассмотреть Личку на пост тренера. С ним они показывают хорошую игру. В первой части сезона они много пропускали, но прошло 19 туров, а команда на третьем месте. Чемпионство недалеко, шансы на это есть», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

МИР Российская Премьер-лига . 19-й тур
03 марта 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Бителло – 12'     2:0 Макаров – 58'     2:1 Жемалетдинов – 85'    
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