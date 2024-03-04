Дьяков: матч с «Локомотивом» был показателем, что для «Динамо» чемпионство недалеко

Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков высказался по итогам игры 19-го тура Российской Премьер-Лиги между бело-голубыми и «Локомотивом» (2:1).

«Хорошо, что «Динамо» победило. Самое главное, что тур сложился для них — «Зенит» и «Краснодар» потеряли очки. «Динамо» сократило отставание. Они вклинились в борьбу за чемпионство. Все возможности для этого есть. Матч с «Локомотивом» был показателем. Было важно хорошо начать после паузы.

Я говорил, что «Динамо» надо рассмотреть Личку на пост тренера. С ним они показывают хорошую игру. В первой части сезона они много пропускали, но прошло 19 туров, а команда на третьем месте. Чемпионство недалеко, шансы на это есть», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.