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Булыкин: для «Спартака» ничья приемлема, а вот для «Зенита» — печаль

Булыкин: для «Спартака» ничья приемлема, а вот для «Зенита» — печаль
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Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин высказался о прошедшем матче 19-го тура чемпионата России сезона-2023/2024, в котором встретились «Зенит» и «Спартак». Игра проходила в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 0:0. По мнению Булыкина, этот результат приемлем для «Спартака» и печален для «Зенита».

«Спартаку» повезло, что у них первая игра с «Зенитом»? Если бы сыграли с кем-то слабее и выиграли, это было бы лучше. Но и ничья на выезде с «Зенитом» для «Спартака» приемлема. Для «Спартака» ничего плохого нет, а вот для «Зенита» то, что он упустил шанс догнать «Краснодар», небольшая печаль», — приводит слова Булыкина интернет-портал Metaratings.

Напомним, «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков за 19 матчей. Сине-бело-голубые отстают от лидера, «Краснодара», на два очка. «Спартак» набрал 31 очко и занимает четвёртую строчку в таблице.

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