Главный тренер «Сочи» Морено: очень понравился профессионализм российских игроков

Испанский главный тренер «Сочи» Роберт Морено Гонсалес заявил, что ему очень понравился профессионализм и самоотдача российских футболистов. При этом испанец отказался сравнивать менталитет россиян и европейцев.

«Не буду сравнивать менталитет россиян и европейцев. Но если говорить про российских игроков – очень понравился их профессионализм. И футболисты, и люди, которые работают в клубе, полностью отдаются своему делу», — сказал Морено в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Напомним, футбольный клуб «Сочи», который возглавляет Морено, занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Сочинцы набрали 12 очков в 19 матчах чемпионата страны.