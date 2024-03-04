Защитник «Краснодара» Кайо может перейти в «Гремио» — источник

Защитник «Краснодара» Кайо попал в сферу интересов бразильского клуба «Гремио», сообщает журналист Калиэль Дорнельс в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, «Гремио» хочет приобрести усиление в защитную линию до закрытия трансферного окна в Бразилии (7 марта). Помимо игрока «Краснодара», бразильцы рассматривают Леонардо Коэльо из уругвайского «Пеньяроля».

28-летний Кайо присоединился к «Краснодару» в 2019 году, перейдя из португальской «Санта-Клары». В августе 2023 года защитник повредил плечо в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Факелом» (0:0). В нынешнем сезоне чемпионата России бразилец провёл пять матчей, в которых забил один мяч. Также на счету защитника одна игра в Фонбет Кубке России. На данный момент после 19 сыгранных матчей РПЛ «Краснодар» является лидером чемпионата с 39 очками.