«Абаскаля не осуждаю». Голкипер «Ахмата» Шелия — о стычке тренера «Спартака» с Беришей

Голкипер «Ахмата» Гиорги Шелия высказался о стычке главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля с игроком грозненцев Бернардом Беришей в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги (1:2). Напомним, по ходу матча игрок грозненской команды угрожающе прыгнул в сторону Абаскаля. Испанский специалист толкнул Беришу, и за это судья матча Евгений Кукуляк удалил Абаскаля.

«Я бы на месте Абаскаля не обратил внимания. В то же время понимаю его реакцию. Беришу задевало то, что Абаскаль по ходу игры ему говорил. Тот вспылил, но это бывает, я Гильермо не осуждаю. Тут никого не нужно оправдывать. И Абаскаль, и Бериша виноваты, при этом и понять можно обоих. Если посмотреть на Гильермо со стороны — он эмоциональный тренер. Вот на эмоциях и толкнул. Если подобная ситуация повторится, наверняка больше так не поступит. То же самое и с Беришей», — приводит слова Шелии Sport24.

В нынешнем розыгрыше РПЛ 32-летний Бериша принял участие в 16 матчах, в которых отметился одним забитым голом и отдал три результативные передачи. Действующий контракт игрока с «Ахматом» рассчитан до лета 2025 года.

После 19 сыгранных туров московский «Спартак» занимает четвёртую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В активе подопечных Гильермо Абаскаля 31 очко. «Ахмат» набрал 20 очков после аналогичного числа встреч и расположился на 12-м месте в чемпионате.