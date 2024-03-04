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Сергей Силкин: «Динамо» в матче с «Локомотивом» порадовало

Сергей Силкин: «Динамо» в матче с «Локомотивом» порадовало
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Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался по итогам игры 19-го тура Российской Премьер-Лиги между бело-голубыми и «Локомотивом» (2:1).

«Динамо» вчера порадовало. Впечатление, что другие команды пока не отошли от сборов. Удивительно, что у некоторых футболистов сводит ноги. Как после подготовительного сезона может сводить ноги? У всех должна быть сумасшедшая готовность. «Динамо» с «Локомотивом» выглядело хорошо, особенно первый тайм. Поэтому Галактионову пришлось сделать замены. Его тактика не сработала», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Отметим, что после 19 матчей Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице. Команда Марцела Лички набрала 35 очков. В следующем матче внутреннего первенства «Динамо» сыграет с «Ахматом» на домашней арене.

МИР Российская Премьер-лига . 19-й тур
03 марта 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Бителло – 12'     2:0 Макаров – 58'     2:1 Жемалетдинов – 85'    
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