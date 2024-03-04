Булыкин: учитывая состав «Спартака», клуб может бороться и за топ-3, и за чемпионство

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин оценил турнирные амбиции московского «Спартака» в сезоне-2023/2024. По его мнению, красно-белые могут бороться не только за место в тройке лидеров чемпионата России, но и за золотые медали. Булыкин назвал условия, при которых «Спартак» может бороться на равных с «Зенитом» и «Краснодаром».

«В состоянии ли «Спартак» без Промеса бороться за тройку? Да, конечно. Учитывая состав, думаю, они могут бороться не только за тройку, но и за первое-второе место при определённом раскладе. Потому что есть хорошие футболисты. Главное, иметь желание и хорошую физподготовку, тогда можно биться и с «Краснодаром», и с «Зенитом» на равных. Как это и было в первом после перерыва матче», — приводит слова Булыкина интернет-портал Metaratings.

Напомним, после зимнего перерыва «Спартак» сыграл с «Зенитом» в матче 19-го тура РПЛ. Игра завершилась со счётом 0:0. Красно-белые занимают четвёртое место в турнирной таблице чемпионата.