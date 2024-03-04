Булыкин: «Динамо» показало, что им очень нужны очки для борьбы за чемпионство

Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин высказался по итогам игры 19-го тура Российской Премьер-Лиги между бело-голубыми и «Локомотивом» (2:1).

«Не называл бы игру «Динамо» с «Локомотивом» фантастикой, но вышли очень неплохо. «Локомотив» провалил первый тайм, поэтому «Динамо» смотрелось очень хорошо. Забили один гол и заставили соперника играть рискованно. «Локо» нужно было отыгрываться, были моменты, но ещё нет нужного игрового тонуса. Но «Динамо» сразу после паузы показало, что им очень нужны очки для борьбы за чемпионство. Для них этот матч сложился удачно. Да и весь тур, учитывая, что конкуренты сыграли вничью», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Отметим, что после 19 матчей Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице. Команда Марцела Лички набрала 35 очков. В следующем матче внутреннего первенства «Динамо» сыграет с «Ахматом» на домашней арене.