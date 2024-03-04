Морено: не думал о возможном осуждении в Европе за то, что еду работать в Россию

Испанский главный тренер «Сочи» Роберт Морено Гонсалес признался, что не думал о возможном осуждении в Европе, когда принимал предложение из России.

«Не думал о возможном осуждении в Европе за то, что еду работать в Россию. Я думаю только о работе, о спортивной составляющей. Работа в РПЛ ― настоящий вызов, потому что это очень интересная лига, которая меня заинтересовала. Тем более «Сочи» в тяжёлом положении в таблице: значит – это хорошая задача. А за других людей, которые говорят что-то, основываясь на своих убеждениях, я додумывать не хочу», — сказал Морено в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Последним местом работы испанца была местная «Гранада». Ранее он возглавлял французский «Монако» и работал ассистентом тренера в испанских «Сельте» и «Барселоне», а также в итальянской «Роме». Кроме этого, специалист входил в тренерский штаб сборной Испании и даже руководил командой в роли главного тренера в 10 матчах.