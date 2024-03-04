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Тренер «Сочи» Морено: при мне в «Монако» пришли Тчуамени, Дисаси. Я горжусь своей работой

Тренер «Сочи» Морено: при мне в «Монако» пришли Тчуамени, Дисаси. Я горжусь своей работой
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Испанский главный тренер «Сочи» Роберт Морено Гонсалес оценил результаты своей работы в «Монако». Специалист заявил, что гордится своим периодом во главе французского клуба.

«Мой период в «Монако» был скорее положительным, несмотря на то что мы закончили наш сезон на девятом месте. Мы претендовали на еврокубки, но сезон было решено прервать и закончить досрочно из-за коронавируса. До сих пор помню наш последний матч с «Ниццей» перед локдауном. Был счёт 1:1, Головин попал в перекладину в самой концовке мяча, а в ответной атаке мы пропустили. Если бы мы выиграли тот матч – приблизились бы к еврокубковой зоне. Но я горжусь своей работой. Тчуамени, Бадьяшиль, Фофана, Дисаси ― все эти игроки пришли в клуб при мне. Сейчас Тчуамени в «Реале», Бадьяшиль и Дисаси – в «Челси», а Фофана вызывается в сборную Франции», — сказал Морено в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Последним местом работы испанца была местная «Гранада». Ранее он возглавлял французский «Монако» и работал ассистентом тренера в испанских «Сельте» и «Барселоне», а также в итальянской «Роме». Кроме этого, специалист входил в тренерский штаб сборной Испании и даже руководил командой в роли главного тренера в 10 матча.

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