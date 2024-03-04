Шелия: Григорян размотал нас — «вы чё сюда приехали? Вничью с «Зенитом» играть?!»

Голкипер «Ахмата» Гиорги Шелия поделился воспоминаниями о совместной работе с тренером Александром Григоряном в «Тамбове» в 2019 году.

«Летом 2019-го приехали со сборов в Беларуси. Ужасные были два сбора. Жили на дороге, в гостинице на трассе, товарищеские матчи непонятно с кем. При этом тренировки отличные, набрали форму. И вот матч с «Зенитом». Первый тайм — 0:0. Перерыв. Мы на позитиве забегаем в раздевалку — хорошо игра шла, пять не пропустили, да и вообще психологически стоим крепко.

Заходит Виталич: «Вы чё сюда приехали? Вничью с «Зенитом» играть?!» Размотал нас. Я в шоке — вроде уверенно играем, подходы были. Мы выходим, 46-я — «Зенит» забивает, 48-я — Дзюба добавляет. Мы отыграли один, но уступили», — приводит слова Шелии Sport24.

57-летний специалист за свою карьеру успел поработать в большом количестве российских и зарубежных клубов, таких как «Химки», СКА-Хабаровск, «Луч-Энергия», «Тосно», «Анжи», московский «Арарат», «Тамбов», «Кубань», «Алашкерт» и «Урарту». Также Григорян занимал пост главного тренера в женской «Ладе», «Звезде-2005» и ЦСКА.

35-летний Шелия выступает за грозненский «Ахмат» с августа 2020 года. Действующее соглашение между голкипером и клубом рассчитано до лета 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 600 тыс. Ранее он представлял «Тамбов», «Уфу», «Енисей», «Балтику» и брянское «Динамо».