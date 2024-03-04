Жерзино Ньямси: «Локомотив» ставит перед собой высокие задачи, и мне это нравится

Защитник «Локомотива» Жерзино Ньямси сравнил московский клуб со «Страсбургом», за который он выступал ранее.

«Сложно сравнивать. «Локомотив» — клуб намного более крупный, с более богатой историей. Да и сами чемпионаты отличаются, и футбол по стилю тоже другой. Отличие только в том, что «Локомотив» ставит перед собой высокие задачи. И мне это нравится», — приводит слова Ньямси онлайн-издание «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, московский «Локомотив» объявил о трансфере 27-летнего защитника из «Страсбурга» 1 февраля. Контракт Ньямси с железнодорожниками рассчитан на 3,5 года. После 19 сыгранных матчей подопечные Галактионова занимают пятое место в турнирной таблице, набрав 31 очко. В следующем мачте внутреннего первенства железнодорожники сыграют с «Сочи» на домашней арене. Игра состоится 10 марта и начнётся в 16:30 мск.