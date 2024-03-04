Вера — о скандальной истории с участием Томпсона: это его личное дело

Полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера высказался о ситуации новичка команды, чилийца Хорди Томпсона, который на родине находился под домашним арестом. Зимой его арендовали у клуба «Коло-Коло»

«Это его личное дело, мы с ним не говорили на этот счёт. Общались только как одноклубники. Он хороший парень, но ему ещё предстоит многому научиться.

Думаю, это хороший трансфер для нас, это будет интересно. У него много возможностей, надеюсь, он пробудет в клубе долгое время», – приводит слова Веры Metaratings.

Напомним, Томпсон обвиняется в насилии по отношению к своей бывшей девушке. Хорди выпустили из Чили под залог квартиры. Томпсон сможет играть в России лишь до конца сезона, после чего ему нужно будет вновь получать разрешение на выезд из Чили. В ином случае спортсмен нарушит условия соглашения с судом.