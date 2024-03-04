Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Осасуна — Депортиво Алавес. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вера — о скандальной истории с участием Томпсона: это его личное дело

Вера — о скандальной истории с участием Томпсона: это его личное дело
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера высказался о ситуации новичка команды, чилийца Хорди Томпсона, который на родине находился под домашним арестом. Зимой его арендовали у клуба «Коло-Коло»

«Это его личное дело, мы с ним не говорили на этот счёт. Общались только как одноклубники. Он хороший парень, но ему ещё предстоит многому научиться.

Думаю, это хороший трансфер для нас, это будет интересно. У него много возможностей, надеюсь, он пробудет в клубе долгое время», – приводит слова Веры Metaratings.

Напомним, Томпсон обвиняется в насилии по отношению к своей бывшей девушке. Хорди выпустили из Чили под залог квартиры. Томпсон сможет играть в России лишь до конца сезона, после чего ему нужно будет вновь получать разрешение на выезд из Чили. В ином случае спортсмен нарушит условия соглашения с судом.

Материалы по теме
Тренер «Оренбурга» Деограсия: Томпсон набирает форму, Флорентин вернулся в общую группу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android