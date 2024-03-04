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Барриос, Пруцев и Бителло — в сборной 19-го тура РПЛ по версии «Чемпионата»

Барриос, Пруцев и Бителло — в сборной 19-го тура РПЛ по версии «Чемпионата»
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«Чемпионат» определил символическую сборную 19-го тура РПЛ. Наибольшее представительство в составе — у «Спартака», «Зенита» и «Динамо» (по два футболиста). Также в сборную вошли представители «Краснодара», «Ахмата», «Ростова», «Пари НН» и «Балтики». Тренером символической сборной мы выбрали Марцела Личку («Динамо»).

Символическая сборная 19-го тура РПЛ по версии «Чемпионата»:

  • вратарь: Евгений Латышонок («Балтика»);
  • защитники: Срджан Бабич («Спартак»), Кирилл Гоцук («Пари НН»), Андрей Семёнов («Ахмат»);
  • полузащитники: Бителло, Хорхе Карраскаль (оба – «Динамо»), Вильмар Барриос («Зенит»), Данил Пруцев («Спартак»), Андрей Мостовой («Зенит»);
  • нападающие: Олакунле Олусегун («Краснодар»), Егор Голенков («Ростов»).
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