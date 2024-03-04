Барриос, Пруцев и Бителло — в сборной 19-го тура РПЛ по версии «Чемпионата»

«Чемпионат» определил символическую сборную 19-го тура РПЛ. Наибольшее представительство в составе — у «Спартака», «Зенита» и «Динамо» (по два футболиста). Также в сборную вошли представители «Краснодара», «Ахмата», «Ростова», «Пари НН» и «Балтики». Тренером символической сборной мы выбрали Марцела Личку («Динамо»).

Символическая сборная 19-го тура РПЛ по версии «Чемпионата»: