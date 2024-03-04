«Ювентус» начнёт переговоры о переходе своей главной трансферной цели — Галетти

«Ювентус» намерен в ближайшее время начать переговоры по переходу 26-летнего полузащитника сборной Нидерландов и «Аталанты» Тёна Копмейнерса. Об этом сообщает журналист Руди Галетти в социальной сети X (ранее Twitter).

Туринцы всегда следили за прогрессом игрока и рассматривают футболиста в качестве главного усиления в ближайшее трансферное окно. Источник сообщает, что туринцы попытаются включить в условия по сделке переход в стан «Аталанты» 20-летнего полузащитника Фабио Миретти.

Копмейнерс выступает за «Аталанту» с 2021 года. В текущем сезоне полузащитник провёл за бергамасков 31 матч во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.