Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Осасуна — Депортиво Алавес. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хави в грубой форме обратился к судье после свистка на перерыв в матче с «Атлетиком»

Хави в грубой форме обратился к судье после свистка на перерыв в матче с «Атлетиком»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Барселоны» Хави нелестно обратился к Алехандро Эрнандесу, главному арбитру матча 27-го тура Примеры с «Атлетиком» (0:0), когда тот на 45+5-й минуте дал свисток на перерыв.

Испания - Примера . 27-й тур
03 марта 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Окончен
0 : 0
Барселона
Барселона

«Пошёл ты в задницу, чувак. Все вы идите в задницу. Всё это чертовски дерьмово. Мне плевать, я не верю в бога!» — приводит слова Хави один из журналистов Marca.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

После 27 туров чемпионата Испании нынешнего сезона каталонская «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 58 очков. Отставание от «Жироны», которая идёт второй, сократилось до одного очка. Однако из-за потери очков в игре с «Атлетиком» сине-гранатовые упустили возможность обогнать подопечных Мичела Анхеля.

Турнирная таблица Примеры - 2023/2024
Материалы по теме
Хави — о потере хавбеков «Барселоны»: вероятно, речь идёт о серьёзных травмах
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android