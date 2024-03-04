Хави в грубой форме обратился к судье после свистка на перерыв в матче с «Атлетиком»

Главный тренер «Барселоны» Хави нелестно обратился к Алехандро Эрнандесу, главному арбитру матча 27-го тура Примеры с «Атлетиком» (0:0), когда тот на 45+5-й минуте дал свисток на перерыв.

«Пошёл ты в задницу, чувак. Все вы идите в задницу. Всё это чертовски дерьмово. Мне плевать, я не верю в бога!» — приводит слова Хави один из журналистов Marca.

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После 27 туров чемпионата Испании нынешнего сезона каталонская «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 58 очков. Отставание от «Жироны», которая идёт второй, сократилось до одного очка. Однако из-за потери очков в игре с «Атлетиком» сине-гранатовые упустили возможность обогнать подопечных Мичела Анхеля.