Дэвид Мойес сравнялся с Арсеном Венгером по количеству побед в АПЛ в дополнительное время

Главный тренер «Вест Хэм Юнайтед» Дэвид Мойес выиграл больше всех матчей в истории АПЛ в дополнительное время. Об этом сообщает сайт Opta Analyst.

Благодаря победе «Вест Хэма» в дополнительное к основному время матча 27-го тура АПЛ с «Эвертоном» (3:1) Дэвид Мойес возглавил список тренеров, которые набрали больше всего очков (21), выиграв матчи АПЛ в дополнительное время. По этому показателю тренер стал лучшим наряду с бывшим наставником «Арсенала» Арсеном Венгером.

Третье место в рейтинге занимает наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп, под руководством которого «красные» набрали 18 очков. Пятёрку лучших замыкают легенда «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон (16 очков), а также бывший тренер «красных дьяволов» и «Челси» Жозе Моуринью (14 очков).