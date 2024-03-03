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«Ливерпуль» больше всех в АПЛ забивает в компенсированное к матчу время

«Ливерпуль» больше всех в АПЛ забивает в компенсированное к матчу время
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«Ливерпуль» забил 44 гола в добавленное к основному время матчей за всю историю АПЛ. Это является рекордом среди всех команд английской Премьер-лиги. Об этом сообщает аккаунт Opta Analyst в социальной сети X (ранее Twitter).

В рамках проведённого исследования было установлено, что забитый мяч Дарвина Нуньеса на 90+9-й минуте матча 27-го тура чемпионата Англии, в котором команда встречалась с «Ноттингем Форест», стал 44-м голом «Ливерпуля» на 90-й и более минутах за всё время существования АПЛ. Это на 12 голов больше, чем у лондонского «Арсенала», который находится на втором месте по этому показателю.

После 27 матчей чемпионата Англии по футболу на счету «Ливерпуля» 63 очка. Коллектив Юргена Клоппа занимает первое место в турнирной таблице.

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