И. Федотов объяснил, почему судья не назначил пенальти в пользу ЦСКА в игре с «Оренбургом»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов рассказал, почему судья Сергей Иванов не назначил 11-метровый удар в пользу армейцев в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА – «Оренбург».

«Единственный эпизод, который мог кого-то взбудоражить, случился на 22-й минуте, когда мяч попал игроку «Оренбурга» в руку в штрафной площади. Во-первых, рука находилась в естественном положении. А во-вторых, даже если бы она была отставлена в сторону и мяч попал бы в неё от партнёра, то по всем рекомендациям здесь надо продолжить игру. От своего своему не считается», – сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Напомним, 2 марта завершился матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги между московским ЦСКА и «Оренбургом». Встреча прошла на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. Команды сыграли вничью — 1:1.