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«Очень сложный эпизод». И. Федотов попросил департамент судей разобрать фол игрока «Локо»

«Очень сложный эпизод». И. Федотов попросил департамент судей разобрать фол игрока «Локо»
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Бывший арбитр МИР Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов высказался о судействе в матче 19-го тура чемпионата России между московскими «Динамо» и «Локомотивом» (2:1). Встречу столичных команд обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым.

МИР Российская Премьер-лига . 19-й тур
03 марта 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Бителло – 12'     2:0 Макаров – 58'     2:1 Жемалетдинов – 85'    

«На 29-й минуте Левников назначил штрафной в пользу «Динамо». Защитник в подкате сыграл в мяч, а потом через него попал в голеностоп сопернику. Это очень сложный эпизод, я видел много высказываний за красную карточку. Первое, что надо сказать: это не момент для VAR. Неважно, показал бы Левников жёлтую или красную — это в любом случае не явная ошибка.

Здесь много вопросов. Ключевой: контролировал ли игрок «Динамо» мяч? И была ли у него такая возможность в целом? Мяч оказался зажат между игроками, а затем отскочил за нападающего. Вот в чём сложность. Я пересматривал момент и не нашёл причин не согласиться с Левниковым, который показал жёлтую. Но красную тоже можно было бы объяснить: если бы не защитник и попадание в голеностоп, игрок «Динамо» мог продвинуться дальше и отдать пас на партнёра, который оказался бы перед воротами. Однако это всё рассуждения. По динамике там жёлтая — мне именно это решение первым в голову пришло.

От себя хотел бы попросить департамент рассмотреть этот эпизод. Не надо смотреть его на предмет наказания арбитра — просто объяснить. Даже если это красная, хочется услышать чёткую трактовку момента. Лично я считаю, что это эпизод, в котором арбитр сам может принимать решение, и любое из них будет правильным», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

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