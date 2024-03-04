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Шалимов — о бразильцах в «Зените»: ожидания от их игры сильно завышены

Шалимов — о бразильцах в «Зените»: ожидания от их игры сильно завышены
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Известный российский тренер Игорь Шалимов прокомментировал ничью в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Спартак» (0:0), а также высказался о бразильских игроках в составе сине-бело-голубых.

МИР Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2024, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва

«По игре видел впечатления болельщиков, что матч не впечатлил, было скучно. У меня схожие впечатления. Команды после длинных сборов выглядели не очень в плане качества игры. Единоборств было много, моментов опасных с розыгрыша — один, когда Игнатов чуть не забил в самом конце. «Зенит» с розыгрыша, низом, не создал ничего.

По поводу ожиданий от игры бразильцев — на мой взгляд, они сильно пока завышены. Потому что наш чемпионат достаточно сложен в плане адаптации. Артуру и Педро надо дать время», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Напомним, 2 марта состоялся матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и московский «Спартак». Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступал Сергей Карасёв. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. Встреча завершилась без забитых мячей — 0:0.

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