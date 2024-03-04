Игорь Федотов оценил судейство в матче «Зенит» — «Спартак»

Бывший арбитр МИР Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов высказался об уровне судейства в матче 19-го тура чемпионата России между «Зенитом» и московским «Спартаком» (0:0). встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым.

«Хорошая работа Карасёва. Когда хорошо, тогда хорошо. Карасёва не было видно, футболисты сами занимались своими делами. Были какие-то небольшие стычки, но это для такой игры это нормально. И подобные матчи нужно проходить именно так, как это сделал Карасёв. Его авторитет в данном случае, конечно, сказался.

Был эпизод с выносом Хлусевича с ленточки, но и так всем понятно, что это не гол. Было видно с камеры. И то это не относится к Карасёву», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

На данный момент после 19 сыгранных матчей чемпионата России «Зенит» располагается на втором месте с 37 очками. «Спартак», в свою очередь, находится на четвёртом месте, имея в активе 31 очко.