Шалимов — о ситуации с Промесом: выглядит это всё как подстава команды

Популярный российский футбольный тренер Игорь Шалимов высказался о скандальной ситуации с нападающим «Спартака» Квинси Промесом.

«По ситуации с Промесом и его задержанием в Дубае: выглядит это всё как подстава команды. Сейчас со сборов, когда перерывы, мало кто домой летает, и понятно, что нужны выходные. Но всем говорится, что в эти два-три дня надо аккуратнее со всем. Надо именно отдыхать, не перебарщивать. Хочешь расслабиться, — возьми водителя. А сейчас получается — подставил команду, клуб и самого себя.

Наигрывалась в атаке связка Промес — Угальде, однако из-за проблем с голландцем вышел Соболев — это хороший вариант. Но снова отмечаю манеру игру Александра — его всё время тянут к мячу, в глубину поля, в углы, в борьбу. Задача форварда — голы забивать, всё для этого у Соболева есть. Всё здорово, но проблема в том, как открывается», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Полиция Дубая 29 февраля задержала Промеса при прохождении пограничного контроля в международном аэропорту Аль-Мактум, игрок был доставлен в полицейский участок. В прокуратуре Нидерландов сообщили, что Промес был задержан в ОАЭ из-за местного правонарушения. По данным журналиста Ивана Карпова, форвард избежит тюремного заключения и ограничится денежным штрафом. Отмечается, что Промес вернется в Россию 5 марта.

Напомним, в текущем сезоне Промес сыграл за «Спартак» 21 матч в различных турнирах, где забил восемь голов и отдал восемь голевых передач. Его контракт с российским клубом действует до июня 2024 года.