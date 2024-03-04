Игорь Федотов назвал причину удачного судейства в первом весеннем туре РПЛ

Бывший арбитр МИР Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов высказался о причинах удачного судейства в 19-м туре чемпионата России.

«Если бы я был руководителем, то после такого тура, ещё и первого после зимней паузы, я бы назначил этих же арбитров на следующий тур. Даже Кукуляка — просто объяснил бы ему, что стопроцентные карточки нужно показывать. А другие подождут. Менять арбитров не стал бы хотя бы потому, что они отработали хорошо. А дальше уже кто-то подустанет, и можно будет по одному вводить и выводить. Тогда образуется ядро, которое будет закрывать оставшиеся туры. Ещё и футболисты привыкнут к арбитрам и будут лучше их понимать. Не знаю, как на ситуацию смотрит Милорад Мажич, но я бы сделал именно так. На этом можно здорово выехать в конце сезона. А если арбитры опустятся по уровню по сравнению с 19-м туром, то будут претензии от департамента и ошибившиеся судьи присядут.

Такое удачное судейство — следствие сборов. Я видел материалы, и там настолько всё понятно, что ребёнок разберётся. Сложности могут быть только с руками, в остальном это букварь — упростили до предела. Логично, что никакого недопонимания со стороны арбитров в этом туре не было видно», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.