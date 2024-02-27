Ментальные монстры и Халк в автобусе. ХиТ#174

Смотрите новый выпуск подкаста Кирилла Хаита и Григория Телингатера на YouTube.
Описание и таймкоды:
00:00 — Привет, незаметным деталям!
01:27 — Шипы Кайседо, перфоманс Келлехера и ноунеймы Клоппа
32:51 — Почему ключевым у «Арсенала» оказался Жоржиньо? А что случилось со стилем «Ньюкасла»?
52:11 — Кейн, Зане, Тухель и вот это всё
01:04:40 — Перестройка «Аталанты» и гол Леау, ради которого стоит жить
01:16:29 — Внезапно! Говорим о капитанской повязке в футболе. Ну и про чудесный гол Модрича, конечно
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Кирилл рассказывает, как Бордалас помог «Барселоне» в матче с «Хетафе»
Гриша следит, у каких стран будет по пять команд в Лиге чемпионов
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