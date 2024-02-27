Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Сосьедад — Мальорка. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ментальные монстры и Халк в автобусе. ХиТ#174

Ментальные монстры и Халк в автобусе. ХиТ#174
Аудио-версия:
Комментарии

Смотрите новый выпуск подкаста Кирилла Хаита и Григория Телингатера на YouTube.

Описание и таймкоды:

00:00 — Привет, незаметным деталям!
01:27 — Шипы Кайседо, перфоманс Келлехера и ноунеймы Клоппа
32:51 — Почему ключевым у «Арсенала» оказался Жоржиньо? А что случилось со стилем «Ньюкасла»?
52:11 — Кейн, Зане, Тухель и вот это всё
01:04:40 — Перестройка «Аталанты» и гол Леау, ради которого стоит жить
01:16:29 — Внезапно! Говорим о капитанской повязке в футболе. Ну и про чудесный гол Модрича, конечно

Подписывайтесь на Telegram-каналы Окко Спорт и «Чемпионат»

Кирилл рассказывает, как Бордалас помог «Барселоне» в матче с «Хетафе»

Гриша следит, у каких стран будет по пять команд в Лиге чемпионов

Слушайте аудиоверсию подкаста на всех платформах:

• в Apple Podcasts
• в Google Podcasts
• в «Звук»
• в приложениях Android
• в «Яндекс.Музыке»
• в плеере TuneIn
• в плеере Castboх
• в плеере Podster

Материалы по теме
У Кейна синдром Холанда. ХиТ #173
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android