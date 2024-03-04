Снейдер — о ситуации с Промесом: моё мнение о Квинси не изменилось, он хороший парень

Бывший футболист сборной Нидерландов Уэсли Снейдер высказался о ситуации с нападающим московского «Спартака» Квинси Промесом.

«Я недавно был в ОАЭ, и, если бы я знал, что Промес находится там, я был бы рад с ним там встретиться. Моё мнение о нём не изменилось. Вся эта история, по-моему, очень печальна. Но, в конце концов, мы не знаем, как всё произошло на самом деле. Так почему он мне больше не должен нравиться? Я думаю, Квинси — хороший парень.

Это типичная для Нидерландов ситуация. Вчера я был в месте, где должна была выступать Гленнис Грейс (нидерландская певица Гленнис Грейс 9 ноября 2022 года была приговорена к 200 часам общественных работ за групповую драку.– Прим. «Чемпионата»). Фантастическая певица. Она допустила одну ошибку, и её выступления стали везде отменять. Конечно, есть большая разница в том, что сделала Гленнис и что сделал Квинси. По крайней мере, то, что утверждается. Но, повторюсь, если бы я знал, что Промес находится в Дубае, обязательно встретился бы с ним», – сказал Снейдер в интервью Veronica Offside.

Полиция Дубая 29 февраля задержала Промеса при прохождении пограничного контроля в международном аэропорту Аль-Мактум, игрок был доставлен в полицейский участок. В прокуратуре Нидерландов сообщили, что Промес был задержан в ОАЭ из-за местного правонарушения. По данным журналиста Ивана Карпова, форвард избежит тюремного заключения и ограничится денежным штрафом. Отмечается, что Промес вернется в Россию 5 марта.

Напомним, 14 февраля нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса признали виновным по делу о контрабанде крупной партии наркотиков и приговорили к шести годам тюремного заключения. Ранее футболиста приговорили к 1,5 года лишения свободы из-за поножовщины с двоюродным братом. Таким образом, общий срок тюремного приговора Промеса — 7,5 года под стражей. При этом сам футболист не приезжал на судебные заседания по своим уголовным делам.