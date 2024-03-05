Симоне Индзаги проводит юбилейный матч в своей тренерской карьере

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги проводит 300-й матч в своей тренерской карьере. Об этом сообщает Football Italia.

Матч 27-го тура Серии А между «Интером» и «Дженоа» стал 300-м в тренерской карьере итальянского специалиста. А в случае победы миланской команды этот матч станет 179-й победой для Симоне Индзаги. Это больше, чем у таких тренеров, как Карло Анчелотти (172 победы в первых 300 матчах) и Массимилиано Аллегри (171 победа в 300 матчах).

47-летний тренер возглавил «Интер» летом 2021 года. При его руководстве миланский клуб дважды выигрывал Кубок Италии и трижды завоёвывал Суперкубок Италии. Также в минувшем сезоне Индзаги вывел «Интер» в финал Лиги чемпионов.

После 26 туров нынешнего сезона чемпионата Италии «Интер» набрал 69 очков и занимает первое место, опережая ближайшего преследователя в лице «Ювентуса» на 12 очков.