Арне Слот: рад, что я в числе кандидатов на пост тренера «Баварии»

Главный тренер «Фейеноорда» Арне Слот высказался об интересе к своей кандидатуре со стороны «Баварии». Напомним, нынешний наставник мюнхенцев Томас Тухель покинет команду по окончании нынешнего сезона.

«Что могу сказать об интересе «Баварии»? На самом деле, ничего не могу ответить на этот вопрос. Однако всегда приятно находиться в списке кандидатов!» — приводит слова Слота ESPN.

Слот возглавляет «Фейеноорд» с 2021 года. С роттердамцами он выиграл чемпионат и дошёл до финала Лиги конференций в сезоне-2021/2022. До этого специалист также работал с «Камбюром» и «АЗ Алкмар».

После 24 туров немецкой Бундеслиги «Бавария» набрала 54 очка и занимает второе место. Отставание мюнхенцев от лидирующего «Байера» составляет 10 очков. Также «Бавария» проиграла Суперкубок Германии «Лейпцигу» и уступила «Лацио» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.