«Нет ничего невозможного». Хавбек «Лейпцига» Симонс — об ответном матче с «Реалом» в ЛЧ

Атакующий полузащитник «Лейпцига» Хави Симонс высказался об ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом». Напомним, в первой игре немецкая команда на домашней арене уступила мадридцам со счётом 0:1.

«Я верю в нашу команду. Мы должны выйти на поле и получать удовольствие от игры на этом стадионе. Всем, кто уже списал нас со счетов, я отвечу: нет ничего невозможного.

Помню матч между «ПСЖ» и «Реалом» в 1/8 финала два года назад. Мы выиграли первый матч 1:0, а затем даже вышли вперёд в ответном матче на «Сантьяго Бернабеу». Но затем «Реал» смог совершить камбэк, забив три гола», — приводит слова Симонса Kicker.

Ответная встреча между «Реалом» и «Лейпцигом» состоится в среду, 6 марта. Начало матча – в 23:00 по московскому времени. Команды сыграют на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.