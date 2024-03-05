Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Осасуна — Депортиво Алавес. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Нет ничего невозможного». Хавбек «Лейпцига» Симонс — об ответном матче с «Реалом» в ЛЧ

«Нет ничего невозможного». Хавбек «Лейпцига» Симонс — об ответном матче с «Реалом» в ЛЧ
Аудио-версия:
Комментарии

Атакующий полузащитник «Лейпцига» Хави Симонс высказался об ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом». Напомним, в первой игре немецкая команда на домашней арене уступила мадридцам со счётом 0:1.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
06 марта 2024, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я верю в нашу команду. Мы должны выйти на поле и получать удовольствие от игры на этом стадионе. Всем, кто уже списал нас со счетов, я отвечу: нет ничего невозможного.

Помню матч между «ПСЖ» и «Реалом» в 1/8 финала два года назад. Мы выиграли первый матч 1:0, а затем даже вышли вперёд в ответном матче на «Сантьяго Бернабеу». Но затем «Реал» смог совершить камбэк, забив три гола», — приводит слова Симонса Kicker.

Ответная встреча между «Реалом» и «Лейпцигом» состоится в среду, 6 марта. Начало матча – в 23:00 по московскому времени. Команды сыграют на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

Материалы по теме
Жерар Пике: в Европе предпочитают смотреть матчи «Барсы», а не «Реала»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android