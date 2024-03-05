Тренер «Наполи» Кальцона оценил текущий уровень игры Кварацхелии и Осимхена

Главный тренер «Наполи» Франческо Кальцона высказался о выступлениях футболистов своей команды Хвичи Кварацхелии и Виктора Осимхена.

«Кварацхелия и Осимхен — два основополагающих игрока для нашей команды. Они оба испытывали трудные времена в этом сезоне, но сейчас они практически вернулись на свой прежний уровень», — приводит слова Кальцоны DAZN.

Ранее завершился матч 27-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Наполи» и «Ювентус». Игра проводилась в Неаполе на стадионе имени Диего Армандо Марадоны. Хозяева победили со счётом 2:1.

После 27 туров чемпионата Италии «Ювентус» набрал 57 очков и занимает второе место, отставая от лидирующего «Интера» на 12 очков. «Наполи» набрал 43 очка – он идёт седьмым в турнирной таблице Серии А.

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