Хаби Алонсо прокомментировал преимущество «Байера» в 10 очков в Бундеслиге

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо прокомментировал лидерство леверкузенской команды в Бундеслиге.

«Сейчас положение в таблице ничего не значит. Ещё ничего не решено. Мы знаем, где находимся, пока у нас всё складывается хорошо. Но ещё осталось сыграть 10 матчей — и нам, и другим командам. Будем стараться и дальше идти шаг за шагом», – приводит слова Хаби Алонсо официальный сайт «Байера».

Напомним, Хаби Алонсо возглавил леверкузенский «Байер» в 2022 году. После 24 туров чемпионата Германии нынешнего сезона «Байер» под руководством испанского специалиста возглавляет турнирную таблицу, набрав 64 очка. «Бавария» занимает второе место. В активе клуба из Мюнхена 54 очка.

В следующем матче подопечные Хаби Алонсо встретятся с «Карабахом» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.