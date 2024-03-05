Маурицио Сарри считает, что Серия А уступает АПЛ лишь в экономическом плане

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри сравнил Серию А с другими чемпионатами из топ-5 лиг.

«Итальянский футбол пережил трудный период, но я не думаю, что Серия А – худшая лига за последние пару лет. Мы на шаг ниже Премьер-лиги чисто по экономическим причинам, но не ниже остальных.

В Испании и Германии есть по паре топ-клубов, один во Франции. Думаю, что в среднем итальянские команды на одном уровне с ними», – приводит слова Сарри Football Italia.

После 27 туров в чемпионате Италии лидирует «Интер» с 72 очками. Второе место занимает Ювентус» (57 очков). Замыкает тройку «Милан» (56 очков).

Последним победителем Лиги чемпионов от итальянский команд становился «Интер» в сезоне 200/2010. В финале миланский клуб обыграл «Баварию» со счётом 2:0.