Константин Кучаев впервые объяснил своё решение перейти из ЦСКА в «Пари НН»

Полузащитник Константин Кучаев впервые объяснил своё решение перейти из ЦСКА в «Пари Нижний Новгород». Напомним, о трансфере хавбека нижегородцы объявили 22 февраля.

«Всё решилось достаточно быстро. Просто ни с того ни с сего под конец третьего сбора ЦСКА агент сказал, что есть такой вариант и что могу поговорить с Сергеем Николаевичем (Юраном. — Прим. «Чемпионата»). Решение принял практически сразу, буквально за два дня оформил все документы.

Да, было неожиданно. Я знал про интерес других клубов, но про «Пари НН» не слышал. Этот вариант возник внезапно. У меня оставалось полгода контракта с ЦСКА, хотелось играть, реализовать свои личные амбиции. Головой я понимал, что летом всё равно куда-то перейду. Уже было такое настроение, что придётся пробовать реализоваться где-то ещё. Как минимум до лета я в «Пари НН». Благодарен ЦСКА, что они без каких-либо проблем меня отпустили», — сказал Кучаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.

Полностью интервью с Константином Кучаевым читайте на «Чемпионате» в 12:00.