Шелия: Грозный — тихий и безопасный город. Всё спокойно, развлечений особо нет

Вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия высказался о жизни в Чечне. По словам футболиста, Грозный — очень тихий и безопасный город, в котором всегда спокойная обстановка. В то же время Шелия подчеркнул, что там нет развлечений, но это не является для него проблемой. Отметим, что Гиорги является уроженцем Москвы, но долгое время жил в Тбилиси.

«От чего кайфую в Грозном? От того, что не переживаю за жену с детьми. Всё спокойно. Город тихий, безопасный. Для меня это важно — знать, что, когда жена идёт с детьми гулять, всё будет нормально. Ещё в Грозном очень чисто. Для семьи есть всё, что нужно. Развлечений особо нет. Но возьмите футболиста из топ-5 лиг. Он не выбирает место работы по ресторанам и клубам», — приводит слова Шелии Sport24.

Напомним, Шелия защищает цвета «Ахмата» с лета 2020 года. Ранее он выступал за «Тамбов», «Уфу», «Енисей», «Балтику» и брянское «Динамо».