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«Не было лёгкости». Геннадий Орлов — о состоянии «Зенита» в матче со «Спартаком»

«Не было лёгкости». Геннадий Орлов — о состоянии «Зенита» в матче со «Спартаком»
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Известный журналист и комментатор Геннадий Орлов высказался о состоянии «Зенита» в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (0:0).

«Всё-таки футбол – это большая индустрия, большой бизнес, поэтому ко всему надо подходить с научной точки зрения и просчитать, сколько времени надо бразильцам на акклиматизацию, прилетев из Катара, и нашим футболистам. Есть сроки – неделя-две. Я думаю, если бы «Зенит» прилетел недели на две раньше, то они бы лучше себя чувствовали. Потому что ясно, что они перегружены. Нельзя говорить, что они физически не готовы, нет. Но не было лёгкости, которая им присуща», — сказал Орлов в выпуске YouTube-канала «Такой футбол».

Напомним, после 19 туров Российской Премьер-Лиги «Спартак» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице, набрав 31 очко. «Зенит» занимает второе место (37 очков).

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