Орлов — о новичке «Зенита» Педро: это футболист из другой лиги, талантище необыкновенный

Известный журналист и комментатор Геннадий Орлов высказался об игре новичка «Зенита» Педро в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (0:0).

«Например, мне Педро на сборах понравился больше всех. Он самый лёгкий, бежит, обыгрывает. Он когда вышел [на замену в матче со «Спартаком»], два раза взял мяч… Это футболист из другой лиги был, более высокой. Мне кажется, это талантище необыкновенный, по тому, как он действует и мыслит, но, конечно же, ему нужна подмога», — сказал Орлов в выпуске YouTube-канала «Такой футбол».

Напомним, после 19 туров Российской Премьер-Лиги «Спартак» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице, набрав 31 очко. «Зенит» занимает второе место (37 очков).