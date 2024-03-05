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«Байер» намерен запросить у «Ливерпуля» £ 21 млн в качестве компенсации за уход Алонсо

«Байер» намерен запросить у «Ливерпуля» £ 21 млн в качестве компенсации за уход Алонсо
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Леверкузенский «Байер» рассчитывает, что в случае, если главный тренер «фармацевтов» Хаби Алонсо изъявит желание покинуть клуб для того, чтобы возглавить «Ливерпуль», заинтересованный в его услугах, мерсисайдцы выплатят за него компенсацию в размере £ 21 млн (€ 24 млн). Об этом сообщает Mirror.

По информации источника, руководство «Ливерпуля» рассматривает Алонсо в качестве основного кандидата на замену нынешнему тренеру Юргену Клоппу, который покинет команду по окончании нынешнего сезона.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что английский клуб уже связался с Алонсо и предложил ему контракт, рассчитанный на три года.

Алонсо возглавляет «Байер» с осени 2022 года. После 24 туров нынешнего сезона Бундеслиги «Байер» набрал 64 очка и занимает первое место, опережая ближайшего конкурента в лице «Баварии» на 10 очков.

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