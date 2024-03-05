Вратарь «Ахмата» Шелия: хотел бы ударить Соболева — ударил бы

Вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия поделился воспоминаниями о стычке с нападающим «Спартака» Александром Соболевым в матче чемпионата России, который прошёл в июле 2022 года. Тогда в борьбе за верховой мяч Соболев налетел на Шелию и сбил его. Голкипер упал на газон и лёжа толкнул игрока «Спартака» подошвой бутсы в голень. Соболев тоже рухнул на газон и начал кричать, а арбитр показал обоим по жёлтой карточке. При этом многие эксперты сходились во мнении, что Шелия заслуживал красной карточки.

«Соболев делал вещи, которые я не понимал. Я сказал: «Сань, если пойдёшь в меня, окей. Но если толкаешь моего защитника под меня — не могу этого понять». Мы поговорили, пожали друг другу руки.

Если бы я хотел Сашу ударить, ударил бы. С одной стороны, это выглядело жёстко. Но я ощущал другое: он прямо хотел наступить на меня, а я его отталкивал. Я не бил. Удар выглядел бы иначе. Я его пихнул, оттолкнул. Видел: сейчас наступит на меня», — приводит слова Шелии Sport24.