Агент Сафонов: в 19-м туре РПЛ судьи отработали безошибочно, лучше некоторых игроков

Футбольный агент Алексей Сафонов высоко оценил судейство в матчах 19-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. По его словам, в некоторых матчах судьи отработали даже лучше футболистов. При этом он подчеркнул, что в игровом плане первые несколько туров после зимнего перерыва в сезоне будут максимально непредсказуемыми.

«Сейчас любая команда о любую может споткнуться, первые два тура будут непредсказуемыми. Но я бы хотел отметить, что в 19-м туре было почти безошибочное судейство. Надо отдать арбитрам должное, не было скандалов. На удивление работа судей была на очень высоком уровне. В некоторых матчах они отработали лучше игроков», — приводит слова Алексея Сафонова интернет-портал Metaratings.