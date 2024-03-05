Гендиректор «Динамо» Пивоваров — о Fan ID: мы не выбирали эти условия, но работаем

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров высказался о системе Fan ID в российском футболе.

«На матч с «Локомотивом» пришло 14 тысяч человек, а в нашей системе довольно большое количество людей с уже подтверждёнными данными карты болельщика. Мы работаем и находимся в этих условиях. «Динамо» не выбирало эти условия, но мы всё равно стараемся сделать максимум для наших болельщиков», — приводит слова Пивоварова Sport24.

Карта болельщика, или Fan ID, — это документ для посещения футбольных матчей, удостоверяющий личность. Впервые его использовали на Кубке конфедераций в 2017 году и на чемпионате мира в 2018 году. С декабря 2022-го Fan ID нужно получать для посещения всех матчей РПЛ. После 19 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона турнирную таблицу возглавляет «Краснодар», набравший 39 очков. Второе место занимает «Зенит» (37 очков), лидирующую тройку замыкает «Динамо» (35 очков).