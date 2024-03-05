Дьяков: пока этот сезон в «Реал Сосьедад» для Захаряна можно назвать провальным

Бывший российский футболист Виталий Дьяков высказался о сложной ситуации Арсена Захаряна в «Реале Сосьедад».

«В Испании график более насыщенный, чем в России. Если у нас 30 матчей в чемпионате плюс Кубок, то в Испании больше игр в чемпионате, кубки и еврокубки. Этот сезон для Захаряна можно пока назвать только провальным, потому что нет результативных действий, а его брали в команду именно за этим.

Поэтому не знаю, начнёт ли Арсен следующий сезон в «Реале Сосьедад». А если начнёт, то второй сезон может стать последним. Уже потом могут отдать его в аренду или продать. Я считаю, что Захарян ещё не готов, он не до конца понимал, какой уровень в Испании. Там скорости выше и физически тяжелее, поэтому, наверное, пока не смог приспособиться к такому футболу.

Арсен перешёл в хорошую крепкую команду, которая выступает в Лиге чемпионов, где получал достаточно шансов и много играл, но, наверное, не воспользовался этими шансами. Но надо доказывать. Может, стоит пересмотреть личную подготовку и отношение. Надо в себе покопаться, чтобы исправить ситуацию.

«Реал Сосьедад» потратил немалые деньги, взяли молодого футболиста с прицелом на перспективу. Брали, чтобы он играл сейчас, но на сегодняшний день он не приносит пользы. В команде есть достаточное количество молодых игроков — тот же японец Кубо, который играет прилично. Арсену надо оправдать вложенные средства», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.