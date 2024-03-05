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Камавинга прокомментировал слухи о переходе Мбаппе в «Реал»

Камавинга прокомментировал слухи о переходе Мбаппе в «Реал»
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Полузащитник мадридского «Реала» Эдуарду Камавинга ответил на вопрос о том, присоединится ли нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе к «Королевскому клубу» по окончании нынешнего сезона, когда истечёт срок его контракта с парижанами.

«Говорю вам, как есть: я не обсуждал с Килианом эту тему. Он игрок «ПСЖ», и я не могу знать, что произойдёт в следующем сезоне», — приводит слова Камавинга журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что французский нападающий уже заключил трудовое соглашение с «Реалом», которое рассчитано до 2029 года. Также сообщалось, что Мбаппе сказал руководству и партнёрам по команде, что покинет клуб по окончании нынешнего сезона.

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